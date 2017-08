V Kataloniji po napadih nadaljujejo preiskavo in iskanje storilcev

pripravila Sara Erjavec Tekavec

Barcelona, 18. avgusta - Oblasti v Kataloniji nadaljujejo preiskavo krvavih napadov z vozili v Barceloni in Cambrilsu, ki sta skupaj terjala najmanj 14 smrtnih žrtev, 130 ljudi pa je ranjenih. Policija je zaenkrat aretirala štiri osumljence, stare od 21 do 34 let - tri Maročane in Španca. Domnevajo, da je bil voznik kombija verjetno ubit v Cambrilsu.