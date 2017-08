Indeks SBI TOP ta teden z rastjo

Ljubljana, 18. avgusta - Trgovalni teden na Ljubljanski borzi se je končal z rastjo indeksa blue chipov SBI TOP. Pridobil je 0,86 odstotka in se oblikoval pri 810,23 točke. V prvi kotaciji so se med delnicami indeksa najbolj podražile delnice Telekoma Slovenije, najbolj pocenile pa delnice Intereurope. Najprometnejše so bile ponovno Krkine delnice.