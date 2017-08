Delavci Kemisa nimajo akutnih zdravstvenih posledic zaradi dela na pogorišču

Vrhnika, 18. avgusta - Rezultati zdravstvenih pregledov delavcev Kemisa so pokazali, da nihče od zaposlenih nima akutnih zdravstvenih posledic zaradi dela na delovišču tovarne po požaru, so danes zapisali na spletnih straneh podjetja. Po njihovih navedbah so po sanaciji pogorišča na zavodu za varstvo pri delu pregledali 39 zaposlenih.