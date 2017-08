Evropska sredstva tudi za okoljski projekt na Krasu

Ljubljana, 18. avgusta - Vladna služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitev o podpori projektu z naslovom Zagotavljanje primerne rabe kraških travišč in ostenij za ohranjanje izbranih habitatnih tipov in vrst na območju Nature 2000 - Kras. Za ta projekt bo namenjenih 2,4 milijona evropskih evrov.