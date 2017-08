Evropska mesta se pred napadi z vozili branijo tudi z različnimi ovirami

London/Pariz/Berlin, 18. avgusta - V Evropi so v zadnjem letu uvedli nekaj ukrepov za preventivno obrambo pred terorističnimi napadi z vozili v središčih večjih mest. Po takšnih napadih v Barceloni in Cambrilsu so strokovnjaki sicer opozorili, da je tovrstne napade skoraj nemogoče preprečiti, vendar so evropska mesta začela na ranljive točke vseeno nameščati ovire.