Ljubljanska borza: SBI TOP teden zaključil v zelenem

Ljubljana, 18. avgusta - Na Ljubljanski borzi je indeks blue chipov SBI TOP današnje trgovanje končal pri vrednosti 810,23 točke, kar je 5,26 točke oz. 0,65 odstotka več kot ob koncu trgovanja v četrtek. Indeks so nad gladino potisnile predvsem delnice Krke, ki so bile za vlagatelje tudi najbolj zanimive, saj so z njimi sklenili za 5,97 milijona evrov poslov.