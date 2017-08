Svet obsoja napad v Barceloni

New York/Bruselj/Ciudad de Mexico/Toronto, 18. avgusta - Iz sveta danes prihajajo novi izrazi sožalja in obsodbe četrtkovega terorističnega napada v Barceloni, ki je zahteval najmanj 13 življenj. Pri tem izpostavljajo zavezanost skupnemu mednarodnemu boju proti terorizmu in vztrajanju pri svobodnem in vključujočem načinu življenja.