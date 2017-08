Madžarska za dvojezično območje v Prekmurju 1,5 milijona evrov

Lendava, 19. avgusta - Madžarska vlada je dvojezičnemu območju v Prekmurju podelila 1,5 milijona evrov za turistične, gospodarske in kmetijske projekte, pogoja za pridobitev nepovratnih sredstev pa sta ukvarjanje z gospodarsko dejavnostjo in znanje madžarščine. Predstavniki madžarske manjšine ob tem zanikajo, da gre za ločevanje med Madžari in Slovenci.