Na razpisu za kratke programe socialne aktivacije izbrali osem izvajalcev

Ljubljana, 18. avgusta - Na ministrstvu za delo so zaključili javni razpis za sofinanciranje razvoja in izvajanja kratkih programov socialne aktivacije, razpis za dolge bo zaključen v kratkem. V prvem razpisu so izbrali osem izvajalcev, skupaj bodo izvedli 39 kratkih programov. Sredstva v okviru razpisa obsegajo okoli 750.000 evrov, vključiti pa nameravajo 585 uporabnikov.