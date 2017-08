Ponoči nov napad z avtomobilom v bližini Barcelone

Barcelona, 18. avgusta - Po smrtonosnem napadu s kombijem v središču Barcelone v četrtek popoldne je ponoči v bližnjem kraju Cambrils prišlo do novega napada z avtomobilom, pri čemer je po najnovejših podatkih umrla ena oseba, šest je ranjenih. Sledil je spopad med policisti in petimi napadalci, pri čemer so bili slednji ubiti.