V Barceloni so se z minuto molka spomnili žrtev napada

Barcelona, 18. avgusta - V Barceloni so se na trgu Catalunya ob zaključku znamenite ulice Rambla, kjer se je v četrtek zgodil krvavi teroristični napad s kombijem, opoldne z minuto molka spomnili smrtnih žrtev in ranjenih. Minute molka sta se udeležila tudi španski kralj Felipe VI. in premier Mariano Rajoy, poroča nemška tiskovna agencija dpa.