Španijo pretresla dva teroristična napada z vozili

pripravili Vesna Rojko in Sara Erjavec Tekavec

Barcelona, 18. avgusta - Barcelono je v četrtek najprej pretresel napad, ko je kombi zapeljal v množico ljudi in jih 13 ubil, več kot 100 pa poškodoval. V bližnjem kraju Cambrils pa je nato ponoči v novem napadu z avtomobilom umrla ena oseba, ranjenih pa je bilo še šest ljudi. Policisti so uspeli ubiti pet napadalcev. V Španiji so razglasili tridnevno žalovanje.