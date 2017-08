Stavkovni odbor sindikatov državne uprave odgovor vladne strani pričakuje do 25. avgusta

Ljubljana, 18. avgusta - Skupni stavkovni odbor, ki ga je oblikovalo več sindikatov državne uprave, je na premierja Mira Cerarja in ministra za javno upravo Borisa Koprivnikarja danes naslovil nov dopis. Kot so zapisali, ju še zadnjič pozivajo k opredelitvi do stavkovnih zahtev, ki so jih postavili pred mesecem dni. Za odgovor pa so jima dali čas do 25. avgusta.