Poplave v prestolnici Sierre Leone zahtevale več kot 400 mrtvih

Freetown, 18. avgusta - Število mrtvih zaradi zemeljskih plazov in poplav, ki so uničile del prestolnice Sierre Leone, je preseglo število 400, je danes potrdil vodja Mednarodne federacije Rdečega križa in Rdečega polmeseca (IFRC) Elhadj As Sy. Poleg tega še vedno pogrešajo najmanj 600 ljudi, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.