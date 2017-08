Po oceni Lobnikarja napad v Barceloni verjetno ni bil zadnji te vrste

Ljubljana, 18. avgusta - Po napadu z avtomobilom v četrtek v središču Barcelone, ki je terjal najmanj 13 življenj, je varnostni strokovnjak Branko Lobnikar za STA ocenil, da to verjetno ne bo zadnji napad te vrste. Skrajna skupina Islamska država (IS) je namreč po izgubi terena v Siriji in Iraku spremenila svojo taktiko in se osredotočila na napade v Evropi in drugje.