Zemljak in Pokeršnik končala nastope na EP v Latviji

Riga, 18. avgusta - Nejc Zemljak in Jan Pokeršnik sta končala nastope na evropskem prvenstvu v odbojki na mivki v Latviji. Slovenca sta se prebila v izločilne boje, a sta nato izgubila že v prvem krogu. Po izenačenem in napetem obračunu sta bila uspešnejša Nemca Lorenz Schümann in Julius Thole, ki sta v drugi krog izločilnih bojev napredovala z izidom 2:1 v nizih.