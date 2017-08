V Slovenj Gradcu bo v mesecu dni zrasel lesen japonski paviljon

Slovenj Gradec, 18. avgusta - V Slovenj Gradcu, ki ima že vrsto let prijateljske stike z japonskim mestom Myoko, bodo študenti arhitekture s fakultet v Tokiu in Ljubljani in dijaki lesarske šole v sodelovanju z več podjetji v mesecu dni zgradili lesen japonski paviljon. To bo prva japonska arhitektura, izvedena v Sloveniji, pravi Tadej Glažar s fakultete za arhitekturo.