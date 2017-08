Odpoklic čajne salame Mesnin štajerske

Ljubljana, 18. avgusta - Podjetje Fingušt Mesnine štajerske iz prodaje umika izdelek Čajna klobasa, pri katerem je uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin odkrila bakterijo salmonelo.

Salmonela je bila odkrita pri enem izdelku serije 709307 z rokom uporabnosti do 30. novembra 2017, podjetje pa umika tudi izdelke z rokom uporabnosti do 9. novembra in 5. decembra.

Podjetju Maridis d.o.o. (Trgovina Eleclerc Maribor) so prodali 40 kosov salame, od katerih je bilo 11 vzetih iz prodaje, pet kosov je šlo na analizo. Končnemu uporabniku pa naj bi bilo prodanih 24 kosov izdelka.

Kupce prosijo, naj izdelka ne uživajo in naj ga vrnejo na kraj nakupa ali zavržejo. Številka, na katero se lahko obrnejo odjemalci oziroma kupci je 02 80-39-150.