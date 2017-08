Ponovno odkrito avtohtono rastlino prenesli na novo lokacijo

Ljubljana/Debeli rtič, 19. avgusta - Navadni kaček je redka rastlina, ki je do pred nekaj leti veljala za izumrlo vrsto. Ponovno odkrito avtohtono slovensko rastlino, ki je bila na lokaciji ob cesti za Ankaran ogrožena, so pred dnevi prenesli v park Mladinskega zdravilišča Debeli rtič, kjer je zemlja dovolj vlažna in bogata, hkrati pa odcedna, deloma na soncu in deloma v senci.