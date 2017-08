Tudi športni svet družno obsodil terorizem v Barceloni

Ljubljana, 18. avgusta - Tudi športni svet je po včerajšnjih terorističnih napadih v Španiji stopil skupaj in družno obsodil napade ter izrazili solidarnost z Barcelono, žrtvami in njihovimi bližnjimi. Katalonski nogometni velikan Barcelona je sporočil, da je "izjemno užaloščen" ob tragediji, tudi njegov tekmec na terenu Real Madrid se je takoj odzval in izrazil podporo.