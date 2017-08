Delo: Sesutje sistema (18. 8.)

Ljubljana, 18. avgusta - Pravosodnega ministra Gorana Klemenčiča zanima, katere so pravne in dejanske okoliščine, ki so pripeljale do javne objave kazenskih ovadb zoper Zorana Jankovića. Odgovor zahteva od vrhovnega državnega tožilstva, potem ko je okrožna državna tožilka Blanka Žgajnar dovolila njihovo objavo, piše v Delu Majda Vukelić.