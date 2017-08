Delo: Trumpov resničnostni šov (18. 8.)

Ljubljana, 18. avgusta - Več kot dvanajst let so trajali prepiri in intenzivna pogajanja z Iranom, preden je mednarodni skupnosti na čelu s petimi stalnimi jedrskimi članicami varnostnega sveta in Nemčijo uspelo ustaviti njegov jedrski program. S prihodom ameriškega predsednika Donalda Trumpa, se je začel podirati tudi ta sporazum, piše v Delu Damijan Slabe.