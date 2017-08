Delo: Novi (stari) fašizem (18. 8.)

Ljubljana, 18. avgusta - Ku klux klan je danes v ZDA nekaj med legitimnim političnim gibanjem in zastopništvom civilne družbe. To državo vodi odkrit rasist, ki v populizmu cenenih refleksov in omejenosti enači zgodovinske krvnike in žrtve zgodovine. S pomočjo sorodnih egomanov radikalizira novo hladno vojno in skrbi za jedrsko paniko, piše v Delu Boštjan Videmšek.