Newyorške borze sklenile trgovanje s padci osrednjih indeksov

New York, 17. avgusta - Newyorške borze so dan zaključile s padci osrednjih indeksov. Indeks S&P je dosegel najnižjo mesečno vrednost, Dow Jones pa najvišji dnevni padec v zadnjih treh mesecih. Po mnenju borznih analitikov so vlagatelje prestrašile poteze Trumpove administracije na ekonomskem področju ter novi teroristični napadi, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.