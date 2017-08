MZZ: V Barceloni trije mladi Slovenci, ki so nepoškodovani in na varnem

Barcelona/Ljubljana, 17. avgusta - Po podatkih veleposlaništva v Madridu so v središču Barcelone, kjer se je zgodil današnji napad, trije mladi slovenski državljani, ki niso poškodovani ali v nevarnosti. Trenutno so v nekem nakupovalnem centru in čakajo na nadaljnja navodila policije, so sporočili za STA z zunanjega ministrstva.