Martin Srabotnik najhitrejši v kvalifikacijah

Berlin, 17. avgusta - Slalomisti na divjih vodah so s kvalifikacijami kajakašev in kajakašic začeli evropsko prvenstvo za mladince in mlajše člane, ki bo do nedelje potekalo v Hohenlimburgu v Nemčiji. Uvodni dan se je izkazal Celjan Martin Srabotnik, ki je zmagal v kvalifikacijah kajakašev do 23 let.