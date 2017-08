Trendi glede podlubnika se izboljšujejo, slabše pa je na zgornjem Gorenjskem

Gorje, 17. avgusta - Na področju sanacije podlubnikov je trenutno v Sloveniji stanje podobno kot lani, pri čemer je v večjem delu države trend pozitiven in se število podlubnikov zmanjšuje. Na Koroškem in Kočevskem ter zlasti na območju Bleda pa je situacija slabša, pojasnjuje minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Dejan Židan, ki je danes obiskal Gorenjsko.