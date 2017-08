Veleposlaništvom v Madridu v stiku z oblastmi glede napada v Barceloni

Barcelona/Ljubljana, 17. avgusta - Po do sedaj znanih podatkih lokalnih medijev se je danes popoldne v Barceloni, v predelu Rambla, kombi zaletel v skupino ljudi, več ljudi je ranjenih, najmanj dva sta mrtva. Veleposlaništvo Slovenije v Madridu je že vzpostavilo stik z lokalnimi oblastmi, da bi ugotovilo, če so med poškodovanimi tudi Slovenci, so za STA sporočili z MZZ.