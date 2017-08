Evropske borze s padcem, nafta dražja, evro cenejši

London/Frankfurt/Pariz, 17. avgusta - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so danes končali s padcem. V središču pozornosti vlagateljev so bile po poročanju tujih tiskovnih agencij danes predvsem valute, saj sta ameriška in evropska centralna banka objavili zapisnike z zadnjih zasedanj. Cene nafte so šle navzgor, na vrednosti pa izgublja evro.