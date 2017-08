Za morilca 53-letne Izolanke odredili psihiatrično zdravljenje

Koper, 17. avgusta - Stefan Lango je 53-letno Izolanko februarja letos umoril na grozovit način, a je to storil v stanju neprištevnosti, je ugotovil sodni senat koprskega sodišča pod vodstvom Barbare Franca. 36-letniku so izrekli varnostni ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja za obdobje do največ petih let. Moški je bil že večkrat na psihiatričnem zdravljenju.