Na sojenju Radanu razčiščevali, katere infuzijske sisteme so na kliniki uporabljali decembra 2014

Ljubljana, 17. avgusta - Na današnji obravnavi sojenja Ivanu Radanu so s pomočjo priče Nade Savić skušali razčistiti, ali so na nevrološki kliniki decembra 2014 imeli infuzijske sisteme, s katerimi bi lahko naredili obvod, da učinkovina ne bi stekla v bolnika. Savićeva je dejala, da so imeli sisteme, ki to omogočajo, ne ve pa, ali so imeli tudi takšne, ki to onemogočajo.