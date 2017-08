Fifa objavila skrajšane sezname letošnjih kandidatov za najboljše na svetu

Zürich, 17. avgusta - Mednarodna nogometna zveza je objavila skrajšane sezname kandidatov za nogometaša, nogometašico ter trenerja za moške in ženske ekipe leta na svetu. Po tri kandidate bodo objavili sredi septembra, trenerji in kapetani državnih reprezentanc, izbrani novinarji in navijači pa bodo določili zmagovalce. Slovesna podelitev bo 23. oktobra v Londonu.