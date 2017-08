V igrah na vodi se bo pomerilo šest najboljših slovenskih ekip

Kranj, 18. avgusta - Kranj bo drevi gostil slovenski finale iger City games, na katerih se bo v različnih izzivih na vodi pomerilo šest letos najboljših slovenskih ekip. To so ekipe Maribora, Dupleka, Ajdovščine, dve ekipi iz Kranja in lanski zmagovalci, ekipa Velenja. Najboljša ekipa se bo konec avgusta udeležila mednarodnega dela tekmovanja v hrvaškem Biogradu.