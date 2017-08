Ljubljana, 18. avgusta - Danes igralec Radko Polič - Rac praznuje 75 let. Polič je nastopil v okoli 100 filmih ter v skoraj 100 gledaliških in radijskih igrah. Uveljavil se je kot eden zanimivejših igralcev svojega časa, saj zna v svoje like preliti značilna protislovna znamenja sodobnega občutenja sveta, pri čemer ga vodi zanesljiv občutek za oblikovanje človeške usode.