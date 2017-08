Amnesty International: Vlada kriva za obseg posledic poplav v Sierri Leone

Freetown, 17. avgusta - Velika gmotna škoda ter več sto smrtnih žrtev nedavnih poplav in zemeljskih plazov v Sierri Leone so posledica tega, da vlada ni implementirala nove stanovanjske in okoljske politike, je opozoril Amnesty International. Izpostavili so, da več milijonov ljudi v državi živi v domovih, ki ne ustrezajo minimalnim okoljskim in drugim standardom.