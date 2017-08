Badjurovo nagrado letos prejme producent Franci Zajc

Ljubljana, 17. avgusta - Na 20. festivalu slovenskega filma bo Badjurovo nagrado prejel producent Franci Zajc, eden najuspešnejših in najdejavnejših producentov avdiovizualne produkcije. Njegova dela so oblikovala in zaznamovala slovensko kulturo nasploh. V 25 letih samostojne slovenske kinematografije je produciral več kot 50 projektov.