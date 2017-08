Mazzinijev film Izbrisana bo predstavljen v San Sebastianu

San Sebastian, 18. avgusta - Celovečerni film v postprodukciji Izbrisana, ki nastaja v režiji in po scenariju Mihe Mazzinija, bo producentom, distributerjem in mednarodnim agentom predstavljen v sklopu Glocal in Progress na 65. filmskem festivalu v San Sebastianu. Mazzini je zadovoljen, da bo film "po tolikih letih bivanja v njegovi glavi prišel tudi na platna".