Lizbona, 17. avgusta - Na Portugalskem so požari v osrednjem delu države danes odrezali od sveta približno 2000 ljudi v vasi Macao. Požar je izbruhnil v torek zvečer in se v sredo močno razširil. Do danes zjutraj je bila vas obdana s plameni, poroča francoska tiskovna agencija AFP.