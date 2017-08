Slovenca v drugi del EP v odbojki na mivki

Riga, 17. avgusta - Slovenca Nejc Zemljak in Jan Pokeršnik sta se uvrstila v drugi del evropskega prvenstva v odbojki na mivki v Latviji. Na odločilni tekmi v Jurmali sta bila s 24:22 in 21:19 boljša od Norvežanov Mathiasa Bernstena in Sveina Solhauga, z zmago pa sta si zagotovila uvrstitev med najboljših 24 dvojic.