Nemci že prodali četrtino vstopnic za žensko SP v rokometu

Hamburg, 17. avgusta - Nemčija bo med 1. in 17. decembrom gostila letošnje svetovno rokometno prvenstvo za ženske. Na turnirju bo v skupini A igrala tudi Slovenija, prireditelji pa so sporočili, da so že prodali približno 100.000 vstopnic od skupaj 350.000, kolikor jih je na voljo za tekmovanje.