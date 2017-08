V treh letih v Ljubljani 98-odstotna priključenost na kanalizacijsko omrežje

Ljubljana, 17. avgusta - Veliki kohezijski projekt nadgradnje kanalizacijskega omrežja v Mestni občini Ljubljana ter občinah Medvode in Vodice bo predvidoma zaključen do konca leta 2020. Do takrat bodo Medvode in Vodice pridobile več deset kilometrov nove kanalizacije, v Ljubljani pa se bo stopnja priključenosti na kanalizacijsko omrežje dvignila do 98 odstotkov.