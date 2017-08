Davča te dni v znamenju lanu

Škofja Loka, 19. avgusta - Davča v občini Železniki bo dva dni v znamenju tradicionalne etnološke prireditve Dan teric. Dogajanje se začne ob 16. uri s proslavo ob 30-letnici PGD Davča in prevzemom novega gasilskega vozila, čemur bo sledila zabava z ansamblom Raubarji. V nedeljo bo prikaz predelave lanu od bilke do platna, so sporočili iz Turizma Škofja Loka.