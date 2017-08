Odpoklic igrače vozila Block tech XS

Ljubljana, 17. avgusta - Distributer TEDi Betriebs je iz prodaje odpoklicalo igrače vozila Block tech XS. Pri testiranju igrač so ugotovili povečane vsebnosti prepovedanih mehčal - ftalatov (DEHP) v pnevmatiki vozila, ki lahko ogrožajo zdravje. Gre za izdelke, ki so bili v prodaji od 28. marca do 8. avgusta 2017.