Gorenjski policisti danes v gorah pripravljajo preventivno akcijo

Mojstrana/Bohinj/Kranj, 18. avgusta - Policijska uprava Kranj bo skupaj z nadzorniki Triglavskega narodnega parka danes v gorah izvajala preventivno akcijo. Policisti in nadzorniki bodo pohodnike opozarjali na nevarnosti v gorah ter na primerno pripravljenost in opremljenost, saj ugotavljajo, da prav slabša pripravljenost in opremljenost pogosto botrujeta nesrečam.