Varnostnika pri prevozu medicinske marihuane zalotili pri kajenju trave

Tel Aviv, 17. avgusta - Izraelski policisti so v torek pozno zvečer v mestu Nešer na severu Izraela zasačili varnostnika zasebnega podjetja pri kajenju marihuane, medtem ko bi moral varovati pošiljko medicinske konoplje. Policisti so varnostniku odvzeli dovoljenje za varovanje in pištolo, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.