Z zasedbo Bluesbreakers začetek 14. Jazz kampa v Kranju

Kranj, 18. avgusta - S koncertom avstrijske zasedbe Bluesbreakers se bo drevi ob 20.30 v Kranju začel tradicionalni, 14. Jazz kamp Kranj. Udeleženci kampa bodo do 27. avgusta v Kranju izpopolnjevali svoje znanje v jazzovski in popularni glasbi pri domačih in tujih mentorjih, obiskovalcem festivala pa bo na voljo bogat glasbeni program.