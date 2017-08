Uvod v 21. Dneve poezije in vina z Odprtim pismom Evropi

Ljubljana, 17. avgusta - Na Ptuju bodo med 23. in 26. avgustom potekali 21. Dnevi poezije in vina. Poleg pesnika Andreja Brvarja in čilskega pesnika Raula Zurite bo med častnimi gosti letošnje izdaje še belgijski pesnik Stefan Hertmans, ki bo napisal prvo Odprto pismo Evropi. Obeta se več kot 50 dogodkov na več lokacijah, festival bodo 22. avgusta uvedli Večeri pred dnevi.