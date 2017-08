Število brezposelnih v Franciji najnižje v petih letih

Pariz, 17. avgusta - Število brezposelnih v Franciji je med aprilom in junijem padlo na najnižjo raven v zadnjih petih letih, ugotavlja državni statistični urad Insee. V primerjavi s prejšnjim četrtletjem je število brezposelnih upadlo za 20.000 oz. 0,1 odstotka. To so spodbudni podatki tudi za francosko vlado, ki med Francozi ni najbolj priljubljena.