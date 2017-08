Policisti v sredo na Obrežju ujeli deset tujcev, v Dobovi pa 13

Dobova/Obrežje, 17. avgusta - Policisti so v sredo na mejnem prehodu Obrežje pri opravljanju mejne kontrole v treh tovornih vozilih našli skritih deset tujcev, ki so se skušali izogniti mejni kontroli. Pri opravljanju mejne kontrole tovornega vlaka v Dobovi pa so v vagonih našli skritih 13 državljanov Tunizije, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.