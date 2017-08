Na Zelenici odstranili dotrajane in nevarne žičniške naprave

Tržič, 19. avgusta - Občina Tržič je po lanski odstranitvi vlečnic na nekdanjem smučišču Zelenica letos poskrbela še za odstranitev enosedežnice, ki je zadnjič obratovala leta 2012. Okoljsko motečih naprav in stebrov, ki so bili nevarni za pohodnike, turne smučarje in gorske kolesarje, tako ni več.